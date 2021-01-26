Bursaspor'un anlatıldığı "Yeşil Beyaz Zirve" belgeseli ekrana geliyor

26 Ocak 2021 Salı, 13:24

Süper Lig'de 2010 yılında şampiyon olan Bursaspor'un anlatıldığı "Yeşil Beyaz Zirve" belgeseli Vodafone TV'den yayınlandı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük "Anadolu'nun Futbol Efsaneleri" belgesel serisinin dördüncü bölümü "Yeşil Beyaz Zirve", Vodafone TV'de izleyicilerle buluştu. Belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları seyredebiliyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, Vodafone TV ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine kaliteli televizyon ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Bursalı kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Bursalı müşterilerimiz, şampiyon Bursaspor'un başarılarla ördüğü örnek hikayesinin anlatıldığı Yeşil Beyaz Zirve belgeselini Vodafone TV'de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise "Yeşil Beyaz Zirve belgeselinde şampiyon Bursaspor, tarihinin hem karlı ve soğuk hem de yemyeşil ve bereketli sayfalarıyla ekrana geliyor. Bursaspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesi hem herkese ilham veriyor hem de geleceğe unutulmaz bir iz bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.