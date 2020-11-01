Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman'a ezeli rekabet kancası
Ali Akman için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devrede olduğu, yine Galatasaraylı eski yıldız Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'a Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği biliniyor.
Bursaspor’un genç santrforu Ali Akman, Boluspor karşısında da boş geçmedi. 18 yaşındaki oyuncu, attığı iki golle galibiyette önemli rol oynarken, gol sayısını da 7’ye çıkararak gol krallığı yarışına ortak oldu. Ali Akman için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devrede olduğu, yine Galatasaraylı eski yıldız Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'a Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği biliniyor.
Bursaspor’un genç yeteneği Ali Akman, gollerine bu hafta da devam etti. Bursa temsilcisinin, TFF 1’inci Lig’de Boluspor’u 4-2 yendiği maçta sahneye çıkan 18 yaşındaki santrfor, attığı iki gol ile maçın yıldızı oldu. Böylelikle, ligde geride kalan 8 maçtaki gol sayısını da 7’ye çıkaran genç oyuncu, gol krallığı yarışında da zirveye ortak oldu.
Bu sezon Bursaspor’un oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11’de başlayan Ali Akman, 6 maçta da tam süre aldı. Ligin ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandıran genç santrfor, sonraki iki maçı boş geçmesine karşın; 5’inci haftada oynanan Balıkesirspor maçında attığı 2 gol ve bir asistiyle yeniden yıldızını parlattı.
Son iki haftada da gollerine devam eden Ali Akman, Akhisarspor deplasmanında takımının tek golünü kaydederken, Boluspor karşısında da attığı gollerle dikkat çekti. Genç oyuncu, karşılaşma sonrası da büyük sevinç yaşadı. Akman aynı zamanda, takımının en fazla gol katkısı veren oyuncusu konumunda yer alıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI KATLADI
Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında, genelde oyuna sonradan dahil olan Ali Akman, Play-Off maçlarında forma şansı bulamazken; ligde ter döktüğü 450 dakikada 2 gol ve bir asist gerçekleştirdi. Kupa maçlarında da 2 gol atarak, geçtiğimiz sezonu 4 gol ve bir asist ile tamamlayan Ali Akman, bu sezon ilk 11 şansı bulmasının ardından, performansını katlayarak sürdürdü.
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Uzmanı açıkladı: Daha büyük depremlerin ayak sesleri
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
- Deprem profesöründen korkutan açıklama!
- Fatih Ağar isimli yurttaşın cansız bedeni çıkarıldı
- 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı
- Depremin ardından 33 saat sonra sağ olarak çıkarıldı!
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Uzmanı açıkladı: Daha büyük depremlerin ayak sesleri
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı