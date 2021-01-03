Bursaspor'un gençlerle yükselişi sürüyor

03 Ocak 2021 Pazar, 12:10

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen ve birçok oyuncusuyla da yollarını ayırarak sezona başlayan Bursaspor, genç oyuncularıyla hayat buldu.

Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki ekip, özellikle ligin son bir ayında yükselişe geçerken; son 5 mücadelesinde topladığı 13 puan ile Süper Lig iddiasını korudu. Ligin ilk yarısını 27 puanda kapatan Bursa temsilcisi, attığı 31 golle de ligin en fazla gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da aynı puanda kapatan Bursa ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederken, 6 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

"GURURLUYUZ VE ONURLUYUZ"

TFF 1'inci Lig'in ilk yarısının son haftasında, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü de 1-0 yenen Bursaspor'da, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşandı. Soyunma odasına oyuncularını tebrik eden Mustafa Er, oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"Bu maçın özelinde değil, maçtan önce de söyledim skor ne olursa olsun yine bu konuşmayı yapacaktım. Muazzam bir devre geçirdik, çok yetenekli bir takımız ama bu oyuncu grubunun çok büyük bir yüreği var. Samimiyetimle söylüyorum. Kocaman yüreğiniz var. Takımın birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık."

Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden orta alan oyuncusu Emirhan Aydoğan da, yaptığı açıklamada takım olarak üst düzey bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Kenti bütünleşmeye davet eden 23 yaşındaki oyuncu, "Devre arasında daha çok çalışacağız, yolumuz uzun. Umuyorum bizim bu mücadelemiz şehrimize de örnek olarak kenetlenmemizi sağlar. Destekleriniz için yürekten teşekkürler" dedi. Bursaspor'un efsane oyuncularından Arjantinli Pablo Martin Batalla da, genç oyuncuyu performansından ötürü tebrik etti.

Yeşil beyazlı oyuncular da, karşılaşmaya dair sevinçlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Kaleci Ataberk Dadakdeniz, "Bu zafer kim olduğumuzu değil, kim olmaya devam etmek istediğimizi gösteriyor. Haydi Bursa" ifadelerine yer verirken, Furkan Emre Ünver de, "2021 güzel başladı, güzel devam etmesi elimizde. Bunun için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Takımın genç santrforu Batuhan Kör ise, "Zorlu deplasmandan 3 puan almamız önemliydi. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık" ifadelerini paylaştı.



