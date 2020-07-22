Bursaspor'un Süper Lig hesabı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 23:52

TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, skoru dezavantaj olarak görmediğini dile getirdi.

Oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Adana Demirspor geçiş oyununu tercih etti. Bizim pozisyonlarımız netti, kazanmak istiyorduk. Çok dengeli olmanız gerekiyor, burada gol yememek de önemli. Biz de buna göre stratejimizi belirleyeceğiz. Takımımızı tebrik ediyorum, duruş olarak doğru oynadıklarını düşünüyorum. Önümüzdeki maça bakacağız, iyi konsantre olarak turu atlamak istiyoruz” dedi.



İRFAN BUZ: SKORU DEZAVANTAJ OLARAK GÖRMÜYORUZ



Çok olgun ve soğukkanlı oynadıklarını belirten Buz, “Doğruları yaparak, dengeyi kurarak bunu yaptık. Aynı şekilde bunu Adana’da da yapmak istiyoruz. Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz, attığımız her gol 2 olarak dönecektir. Kazanmak istedik, 2-2, 3-3 berabere kalsanız çok farklı bir durum ortaya çıkardı. Her iki takım da mücadele etti, sezon sonları kolay değil, baskıyı da düşünüyorsunuz. Bursaspor büyük bir camia. Büyük Bursaspor taraftarına, Süper Lig’i armağan etmek isteyen tecrübeli oyuncu arkadaşlarımız var. Futbolcularımız bunu yapmak istiyor, biz de onları iyi bir şekilde hazırlayıp Adana’da istediğimiz sonucu almak istiyoruz” diye konuştu.