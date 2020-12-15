Buse'den Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.
Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.
Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.
Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.
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