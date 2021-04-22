Büşra Işıldar boksta Dünya şampiyonu oldu
Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus Olifirenko’yu yenerek altın kazandı
Polonya’da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko’yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya şampiyonu oldu.
Büşra Işıldar çeyrek finalde Hintli rakibi Khushi’yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz’i mağlup ederek finale yükselmişti.
Büşra Işıldar’a altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti.
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