Bütçe gelirleri, vergilerin etkisiyle tahminlerin 153.5 milyar lira üzerinde gerçekleşecek

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

CHP Meclis Grubu’nun yayımladığı ekonomi raporunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı bu yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin Kamu Maliyesi Raporu’na dikkat çekildi.

Rapora göre bu yıl bütçe gelirleri, artırılan vergilerin de etkisiyle başlangıçta yapılan tahminlerin 153.5 milyar lira üzerinde gerçekleşecek. Ek önlemlerden 37.7 milyar lira, tahminlerden daha yüksek seyreden enflasyon, büyüme, dış ticaret ve istihdamdan kaynaklanan vergi dinamiklerinden 96.2 milyar lira, yeniden yapılandırmadan 19.4 milyar lira, vergi dışı gelirlerden 21.1 milyar lira kaynak bekleniyor. 37.7 milyar liralık fazla gelir sağlanacağı tahmin edilen ek önlemler ve gelmesi beklenen tutarlardan bazıları ise şöyle: Kurumlar Vergisi oranının 2021 için yüzde 25 olarak uygulanması 18 milyar lira. Elektrikli araçların ÖTV oranlarında artış yapılması 0.6 milyar lira. Özel İletişim Vergisi oranının yüzde 7.5’ten yüzde 10’a yükseltilmesi 1.6 milyar lira.”

Bütçedeki gerçekleşmelerin imkân sağlamasına rağmen hükümetin halka doğrudan destek vermeye yanaşmadığını belirten CHP, “İktidarın aldığı önlemlerle halktan fazladan toplayacağı para 50 milyar lirayı buluyor” dedi. CHP raporunda şu değerlendirme yapıldı: “1 trilyon 101 milyar lira olması beklenen bütçe gelirleri 1 trilyon 255 milyar liraya, 1 trilyon 346 milyar lira olması tahmin edilen bütçe harcamaları da 1 trilyon 455 milyar liraya çıkacak. Başlangıçta 245 milyar lira olması beklenen bütçe açığının da 200 milyar lirada kalması tahmin ediliyor.”