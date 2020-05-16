Bütçeyi virüs sardı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Salgının da etkisiyle bütçedeki açık artmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün nisan ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini yayımladı.

İşte sonuçlar:

- Nisanda bütçe giderleri yüzde 42.7 artarak 108.4 milyar TL, gelirler yüzde 13.1 artarak 65.2 milyar TL oldu. Bütçe açığı yüzde 135.8 artarak 43.2 milyar lira, faiz dışı açık yüzde 97.6 artarak 26.1 milyar liraya ulaştı.

- İlk 4 ayda giderler 393.8 milyar TL, gelirler 321 milyar TL oldu. Bütçe açığı ise 72.8 milyar liraya yükseldi. Üstelik bu açık ocak ayında Merkez Bankası’ndan yapılan 40.5 milyar liralık aktarıma karşın gerçekleşti. Eğer bu aktarım olmasaydı yıllık açık hedefi olan 138.9 milyar liraya ilk 4 ayda çok yaklaşılacaktı.

VERGİ YERİNDE SAYDI

- Faiz harcamaları nisanda yüzde 235 artarak 17 milyar TL, faiz hariç harcamalar 91.3 milyar TL oldu. Geçen yılın 4 ayında 38.4 milyar lira olan faiz giderleri bu yıl 55.2 milyar liraya çıktı.

- Nisan 2019’da 33.3 milyar lira olan cari transfer bu yıl 51.4 milyar liraya yükseldi. İlk 4 ayda 131.6 milyar liradan 174.2 milyar liraya fırladı. Martta 7 milyar lira olan görev zararı da nisanda 18.3 milyar liraya çıktı.

- Geçen yıl nisanda 48.7 milyar lira olan vergi gelirleri bu yıl nisanda yüzde 0.7 artışla 49.1 milyar liraya çıktı. Nisanda vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı geçen yıl yüzde 6.4 iken, bu yıl yüzde 6.3 oldu.

- Geçen yıl nisanda 14.2 milyar lira olan gelir vergisi geliri bu yılın aynı ayında 12.1 milyar liraya geriledi. Banka ve sigorta muameleleri vergisi de 2 milyar liradan 1.9 milyar liraya düştü.

‘YURTTAŞ’LA YÜKSELDİ

- Vergiyi nisanda yurttaş sırtladı. Dahilde alınan KDV 4.2 milyar liradan 9.1 milyar liraya, ÖTV 10.5 milyar liradan 12.9 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın 4 ayında 203 milyar lira olan vergi gelirleri bu yılın aynı döneminde 225.2 milyar liraya çıktı.

SGK’NİN GÖREV ZARARLARI ZİRVEDE

- Mal ve hizmet alım giderleri nisanda 5.8 milyar lira, 4 ayda 21.4 milyar lira oldu. Martta 35.3 milyon lira olan temizlik malzemesi alımları nisanda 80.7 milyon liraya, tıbbi malzeme ve ilaç alımları 167.7 milyon liradan 335.9 milyon liraya yükseldi.

- “Örtülü ödenek” harcamaları, nisanda 124.9 milyon lira, 4 ayda 690.1 milyon lira oldu.

- Devletin kiralar için ödediği miktar martta 123.7 milyon lira iken nisanda 336.5 milyon liraya, hizmet binaları için ödenen kiralar 37.6 milyon liradan 217.7 milyon liraya çıktı.

- SGK’nin görev zararı martta 5.9 milyar liraydı, nisanda 17.6 milyar lira oldu.

- aylık zarar 34.2 milyar lira. SGK’ye nisanda 14.9 milyar, 4 ayda 43.5 milyar lira Hazine yardımı yapıldı.

- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler nisanda 213.7 milyon lira, hanehalkına yapılan transferler 5 milyar lira, sosyal amaçlı transferler 2.8 milyar lira oldu.