CHP'li Şevkin: 'Bütün basın çalışanları bu haktan yararlanmalı'

16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:42

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini gerekçesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunan Dr. Şevkin, dürüst, etik ve tarafsız bir şekilde araştırma, belgeleme, yazma ve sunma ile görevli meslek profesyonelleri olarak Anayasadan kaynaklı halkın haber alma hakkını gözeten gazetecilerin, son yıllarda büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sosyal ve ekonomik zorluklara göğüs germeye çalışan basın mensuplarının önemli ve çözülmesi gereken bir sorununun da ‘yıpranma hakkı’ olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, 212 sayılı yasayla değiştirilen “5953 Sayılı Basın İş Yasası ile çalışıyor olmaları” yeterliyken gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payının iktidar tarafından basın kartı taşıma şartına bağlanmasının yanlışlığına dikkat çekti.

“GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN KARTLAR İPTAL EDİLİYOR”

Yıpranma hakkının bu haktan yararlanan diğer meslekler için ne kadar haksa haberciler için de o kadar hak olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, kanun teklifinin gerekçesinde, “Bir ayrıcalık ya da bir lütuf değildir. Haberciler mesleklerinin barındırdığı riskler, tehlikeler ve tehditler nedeniyle yıpranmakta, bu da yetmezmiş gibi hayatlarını kaybetmektedir.

Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışmasına rağmen bir çok meslek mensubunun basın kartının olmaması nedeniyle yıpranma hakkından faydalanamaması büyük bir sorundur.

Son yıllarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hiçbir gerekçe göstermeden gazetecilerin basın kartlarını iptal ettiği düşünüldüğünde bu sorunun daha çok ayyuka çıktığı kolayca anlaşılmaktadır. Kanun teklifimizle; neredeyse günün 24 saatinde kendisini görevde hisseden ve uzun süreli mesai saatleriyle yıpranan basın ve gazetecilik mesleğinde; basın ve yayın işlerinde fiilen çalışanların tümünün basın kartı aranmaksızın 5 yıl erken emeklilik haklarından faydalanması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

YASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ…

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in yasa değişikliği teklifi, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yıpranma hakkını öngören 40. maddesinin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin ‘Basın ve Gazetecilik Mesleğinde, basın ve yayın işlerinde fiilen çalışanlar’ şeklinde değiştirilmesini ve basın kartı olmayan gazetecilerin de 5 yıllık yıpranma hakkından faydalanmasını öngörüyor.