Büyük siber fidye saldırısının boyutu ortaya çıktı
ABD'li bilgi teknolojisi şirketini hedef alan siber fidye saldırısının boyutu belli oldu.
ABD'li bilgi teknolojisi şirketi Kaseya'ya yapılan siber fidye yazılım saldırısından dünya genelinde 800 ila bin 500 işletme etkilendi.
Bilgisayar korsanlarının temsilcisi Reuters'a dün yaptığı açıklamada, "Daima müzakereye hazırız" dedi.
Merkezi ABD'nin Florida eyaletinde olan Kaseya'nın CEO'su Fred Voccola, cuma günkü siber saldırının çoğunlukla Kaseya'nın müşterilerini etkilemesinden dolayı saldırının kesin sonuçlarını saptamanın zor olduğunu belirtti.
5 KITADA YÜZLERCE İŞLETME
Bu yazılım araçlarından birinin cuma günü çökertilmesi sonucu bilgisayar korsanları beş kıtadaki yüzlerce işletmenin sistemini felç ettiler. Her ne kadar saldırıdan etkilenen şirketlerin çoğu dişçi kliniği ya da muhasebe bürosu gibi küçük işletmeler olsa da, bazı ülkeler saldırıdan daha fazla pay aldı. Saldırı nedeniyle yazar kasaları devre dışı kalan İsveç'teki yüzlerce süpermarket müşterilerine hizmet veremezken, Yeni Zelanda'daki okulların ve anaokullarının internet bağlantıları koptu.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen bilgisayar korsanları, işletmelerin hasar gören verilerini eski haline getirmek için 70 milyon dolar fidye talep ettiler.
Kaseya, dışarıdan bilgi teknolojisi hizmeti sunan işletmelere yazılım araçları temin eden bir şirket. Kaseya'nın müşterileri genelde kendi teknoloji departmanına sahip olamayacak kadar küçük ve mütevazı şirketlere arka ofis hizmeti sunan işletmeler.
Video Haberler
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- SBK için karar verildi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- İşte Erdoğan'ın 'Yazlık Sarayı'