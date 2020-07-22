Büyükçekmece'de kadın cinayeti: Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Büyükçekmece’de bir erkek 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadın cinayeti dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. Ü.Ö. isimli erkek, iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.
8 YILLIK EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Bacanağı ise durumu polise bildirdi.
Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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