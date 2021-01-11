Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını

İstanbul'da beklenen yağmurun gelmesinin ardından Büyükçekmece'de 2 konutu su bastı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 01:43
Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını
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Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

Baskın nedeniyle dairelerde hasar oluştu.

AA'da yer alan bilgiye göre Öte yandan ev sahipleri Coşkun Bakkal ve Nahide Balcı, uzun süredir oturdukları dairelerinde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını iddia etti.


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