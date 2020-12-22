Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi, Karaman geliyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.
Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor’la oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu ayrılığın ardından Hüseyin Çimşir ile anlaşmıştı. BB Erzurumspor, Çimşir yönetiminde çıktığı maçlarda İttifak Holding Konyaspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne 1-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Beşiktaş’a 4-0 mağlup olurken, mavi beyazlı takımla çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Esenler Erokspor’u 5-1 yenmeyi başarmıştı. Bu 5 maçın ardından BB Erzurumspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verdi.
İstanbul deplasmanında Beşiktaş karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından açıklama yapan Çimşir, takımda operasyon yapacağını açıklamıştı. “Bazı oyuncular kendilerini çok farklı pozisyonda sanıyorlar” diyen Çimşir, “Sahada koşmazsanız ve yeteneklerinizi sahaya yansıtamazsınız bu şekilde olmuyor. Biz inananlarla yola devam edeceğiz. Ben raporumu vereceğim, bu tarafı yönetim çözecek. Kulüp menfaatini de düşünmek gerekiyor. Niyeti burada olmayan, kendisini ait hissetmeyen oyuncularla maalesef bu iş olmuyor. Ligin başından bu yana 2 galibiyetimiz var ve bundan sonrası yok. Herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. İnananlarla yola devam etmek gerekiyor. Raporumu vereceğim, sonrasına bakacağız. Yollamak istediğimiz isimler de var, transfer etek istediğimiz oyuncular da var” açıklamasında bulunmuştu.
22.00’DE GÖREVİNE SON VERİLDİ
Beşiktaş maçı sonrası bugün sabah saatlerinde Erzurum’a dönem mavi beyazlı takımda akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Hüseyin Çimşir’le yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, kararını saat 22.00'de Hüseyin Çimşir'e de iletti.
Hüseyin Çimşir’le yollarını ayıran BB Erzurumspor'da yönetimin teknik direktör Hikmet Karaman’la anlaştığı öğrenildi. Karaman’ın yarın Erzurum’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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