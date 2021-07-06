Büyükşehir'den alındı AKP'li belediyeye verildi: "Bunun adı paralel belediyecilik"

06 Temmuz 2021 Salı, 11:17

Akdeniz Belediye Meclisi üyesi Yıldırım Akpınar, Millet Bahçesinin işletmesinin ve bakımının CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde olması gerektiğine dikkat çekti. Akpınar, Millet Bahçesinin işletme ve bakım sorumluluğunun ilçe belediyesine verilmesini “Paralel belediyecilik oluşturma hevesidir bu” sözleriyle yorumladı.

2 ilçenin ortasında 140 dönüm alan üzerinde kurulan Mersin Millet Bahçesi’yle ilgili işletme hakkının ve bakım sorumluluğunun CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine değil, AKP’li Akdeniz Belediyesine verilmesi belediye meclisinde tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yerine yapılan, daha sonra deniz kıyısındaki etapla birleştirilen Mersin Millet Bahçesi’nin bakımının TOKİ tarafından mı yoksa CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca mı yapılacağı konusu Mersin kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Millet Bahçesinin kapladığı alan Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarına isabet ediyor ancak hükümet Millet Bahçesi konusunda CHP’li Büyükşehir Belediyesini “bypass” etti ve işletme hakkı ile bakım sorumluluğunu AKP’li Akdedeniz Belediyesine verdi.

Millet Bahçesi ile ilgili bu gelişme, Akdeniz Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısındaki görüşmeler sırasında Başkan Mustafa Gültak tarafından kamuoyuna açıklandı.

Meclis toplantısında belediye şirketlerinden Akdeniz İmar, İnşaat, Kültür, Orman Ürünleri, Tarım, Turizm, Ticaret Anonim Şirketi’nin 100 bin TL olan sermayesinin 10 milyon liraya çıkarılması hususunda Başkan Gültak’a yetki verilmesi teklifi gündeme geldi.

Teklif üzerine söz alan meclis üyeleri Yıldırım Akpınar ve Ali Tanrıverdi, sermaye miktarındaki artışın dikkat çekici ölçüde yüksek olduğunu vurgulayarak ayrıntılı bilgi istedi.

“İKİ RESMİ KURUM YÖNETİMDE OLACAK”

Bunun üzerine meclis üyelerine gelişmelerle ilgili bilgi veren Başkan Gültak şunları söyledi:

“Yakın tarihte Millet Bahçesini açtık. Millet Bahçesinin tahsisi, işletmesi, yükümlülüğü tamamen Akdeniz Belediyesine devredildi. Şehrin nefes aldığı 140 dönümlük alanı yöneteceğiz. Sulaması, budaması, bakımı birçok masrafı olacak Millet Bahçesinin. Tabi kazancı da olacak. Bakım, sulama ve budamayı biz yapalım, işletmesini de Öğretmenevi’ne devredelim diye düşünüyoruz. Her iki resmi kuruluş Millet Bahçesinin yönetiminde olacak.”

“GEREKLİ YERLERDEN DESTEK ALARAK ÖDEYECEĞİZ”

“Biz kendi bütçemizi Ankara’ya ilettikten sonra onlar da bize buranın teşrifatı konusunda destek olacaklarını söylediler. Ankara’dan gelen hibe ve destekler direkt bu şirkete aktarılacak. Bu şirkette hızla davranıp Öğretmenevi’ne devrini sağlayacak, Millet Bahçesinin daha profesyonel kullanılmasını sağlayacak. Dolayısıyla bizim şirketimiz işçi ve bakım maliyetlerini bize fatura ettikten sonra biz de gerekli yerlerden destek alarak ödeyeceğiz. Burada Akdeniz halkına ek yük getirilmiyor.”

“KİRAYA VERİLECEK 4 TESİS VAR”

“Millet Bahçesi’nde güney tarafında, aquapark tarafında 2 kafeterya var, bir tane de balık restoran var. Kiraya verilecek 3 mekan var. Millet Kıraathanesi kiraya verilmeyecek. Orası bizim kontrolümüzde olacak, kiraya verilmeyecek, ticari işletme değil. Stat kısmında da kiraya verilecek bir mekan var. 3 kafeterya, bir restoran olmak üzere toplam 4 mekan var kiraya verilecek. Öğretmenevi gibi bir kurum elimizde varken, bunu bir kamu kurumuna vererek dedikoduların önüne geçmiş oluyoruz. Kamu kuruluşuna vererek aslında arpalık olmasını önlüyoruz. Sizin bunun için bizi tebrik etmeniz gerekirken karşı çıkıyorsunuz.”

“BİZ YAPTIK, BIRAKIN ÇALIŞTIRMAK DA BİZE DÜŞSÜN”

“Akdeniz Belediyesinin bu şirkete 10 milyon aktaracak parası yok. Bakanlıktan gelen hibeyi aktaracağız. Gelen hibe ile demirbaşları alacağız ve öğretmenevine devredeceğiz. Milli Emlak bana kiralayacak biz de öğretmenevine kiralayacağız. 140 dönüm yer kazandırdık şehre hiç bunu konuşan yok. Burayı halkın hizmetine sunduk. Buralarda az çok zarar edilebilir bu da gözetilmez. Akdeniz Belediyesinin kasasından para çıkmayacak. Millet Bahçesi bize verildi. Kendi meclis üyelerimizle, grup üyelerimizle, devletin desteğiyle biz yaptık. Bırakın burayı çalıştırmak da bize düşsün.”

“BU HİZMETE ORTAK OLUN, ENGEL OLMAYIN”

“Biz sadece Akdeniz’e değil tüm Mersin’e bir hizmet kazandık. Bu hizmetin en temiz, en lüks şekilde halka gitmesi için bizim ve devletin olanaklarıyla yapacağız. İnsanlar bir su içemeyecekse, bir çay içemeyecekse zaten ormanlara pikniğe gidiyorlar. Bu hizmete ya hep beraber ortak olacağız ya da siz bu hizmete engel olacaksınız. Burada bir hizmet var. Bu hizmete rica ediyorum engel olmayın.”

Millet Bahçesinin, Akdeniz Belediyesi şirketlerinden Akdeniz İmar, İnşaat, Kültür, Orman Ürünleri, Tarım, Turizm, Ticaret Anonim Şirketi’nce işletilmesi için gereken sermaye artırımı teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.