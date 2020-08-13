'Çinko Çocuklar'

'Çinko Çocuklar'
İsveç Akademisi, Svetlana Aleksiyeviç’e 2015’te Nobel Ödülü verdiğinde yazarın “yeni bir edebi tür” yarattığını belirtmiş, yapıtlarını da “duyguların ve ruhun bir tarihi” sözcükleriyle betimlemişti. Aleksiyeviç Çinko Çocuklar’da, uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün dokümanter tarzıyla kendilerine nadiren konuşma fırsatı verilen, yaşantıları da çoğu zaman ülkenin resmi tarihine karışarak yitip giden sokaktaki insanların hikâyelerini kayıt altına alıyor. Çinko Çocuklar, SSCB-Afgan Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananlara dair etkileyici bir sözlü tarih çalışması.
“Geceler
korkunç, çünkü görüyorum... Rüyada kör değilim ki…”
Svetlana Aleksiyeviç, Çinko
Çocuklar’da 1979 ile 1989 arasında on yıl kadar süren, Sovyetler Birliği’nin çöküşündeki
en büyük etkenlerden biri olan ve 15 bine yakın Sovyet askerinin ölmesine, on
binlercesinin yaralanmasına, Afganistan tarafında da çok büyük kayıplara yol
açan Sovyet-Afgan Savaşı’nı merkeze alıyor.
Bu savaşta savaşmış 500 bini
aşkın Sovyet keşif erinin, piyadenin, pilotun, subayın, cephe gerisindeki
hastanelerde görev yapmış cerrahların, hemşirelerin bireysel tanıklıklarına ve
savaş tüm hararetiyle devam ederken Sovyetler’de evlatlarının, babalarının,
eşlerinin sağ salim geri dönüşünü hasretle beklemiş olan annelerin, eşlerin,
evlatların acılarına, trajedilerine ses veriyor.
Romanın son kısmındaysa,
Aleksiyeviç bu kitap yüzünden “onur ve haysiyetlerinin” hakarete uğradığını
söyleyen tanıklarının sonradan kendisi aleyhinde açtığı davadan çarpıcı
bölümler sunuyor.
Çinko Çocuklar savaşın
sayılardan ibaret olan “kayıplarını” birer birey olarak; hayalleri, ümitleri,
sevenleri, sevdikleri olan bireyler olarak tekrar ortaya çıkarırken, yurtlarına
çinko tabutlarda gönderilmiş olan “kahramanlara” insanlıklarını geri veriyor.
“Askeri kaderleri bakımından
benzer durumda oldukları ‘Vietnam kahramanları’ kendi kahramanlıklarının gerçek
özünü anlayarak madalyalarını, onları kendilerine takan devlet başkanlarına
fırlatmışlardı. Bizimkilerse Afganistan’da aldıkları madalyalarla sadece
övünebiliyorlar gibi görünüyor. İçlerinden kaçı o madalyaların gerçekten neden
alındıkları üzerinde düşünmüştür acaba?”
C¸inko C¸ocuklar / Svetlana Aleksiyeviç / Çeviren: Fatma Arıkan, Serdar Arıkan / Kafka Kitap / 392 s.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada