Çağdaş Atan: “Bir oyuncu takımdan ayrılmak üzere”
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kısa süre içinde bir oyuncunun daha takımdan ayrılacağını açıkladı.
Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir’e konuk olan Alanyaspor’da Çağdaş Atan, takımdaki oyuncuların transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çağdaş Atan yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “İnanılmaz değişimler yaşıyoruz. Geldiğimizden bu yana 1 sene içinde 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye’nin büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir.” ifadelerini kullandı.
9 OYUNCU AYRILDI
Transfer döneminde dört oyuncuyu kadrosuna katan Alanyaspor’da 9 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Son Berkan Kutlu 4 milyon Avro karşılığında Galatasaray’a transfer olurken Salih Uçan Beiktaş’la, Steven Caulker ise Fenerbahçe ile anlaşmıştı.
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