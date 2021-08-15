Çağdaş Atan: “Bir oyuncu takımdan ayrılmak üzere”

15 Ağustos 2021 Pazar, 19:55

Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir’e konuk olan Alanyaspor’da Çağdaş Atan, takımdaki oyuncuların transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “İnanılmaz değişimler yaşıyoruz. Geldiğimizden bu yana 1 sene içinde 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye’nin büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir.” ifadelerini kullandı.

9 OYUNCU AYRILDI

Transfer döneminde dört oyuncuyu kadrosuna katan Alanyaspor’da 9 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Son Berkan Kutlu 4 milyon Avro karşılığında Galatasaray’a transfer olurken Salih Uçan Beiktaş’la, Steven Caulker ise Fenerbahçe ile anlaşmıştı.







