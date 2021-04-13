Çağdaş Atan'dan Beşiktaş maçı yorumu: Kendimi zor tutuyorum

13 Nisan 2021 Salı, 09:56

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmuştu. Akdeniz ekibinin kaçırdığı fırsatlar ve yenen goller sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Denizlispor maçının ardından TRT Spor'a verdiği röportajda kendilerine yöneltilen yorumlardan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi;

"ÇOK YIPRANDIK, KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

"Ben bu galibiyeti öncelikle aileme armağan ediyorum. Çünkü Beşiktaş maçından sonra söylenenler, ortaya atılan iddialar o kadar çirkin ve o kadar karalayıcıydı ki bizim canımızı çok yaktı. Böyle şeyler duyduğumuz için gerçekten çok üzgünüz.

15-16 sene profesyonel futbolculuk hayatım oldu. Hiçbir zaman hiçbir yerde adım bu şekilde anılmadı. Çok incindik, yıprandık. Büyük takımların başımızın üzerinde yeri var. Ben Çağdaş Atan olarak, kulübüm bir marka olarak bir oyunun parçası olamaz. O yüzden kimse bizim üzerimizde böyle haklar iddia etmesin. Duygulandım... Kendimi zor tutuyorum. İnsanlardan tek dileğim kalplerinin güzelliklerle dolu olmasıdır."