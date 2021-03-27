Çağlar Söyüncü: "Biz kimseden korkmuyoruz"
A Milli Takımımızın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester'da forma giyen yıldız ismi Çağlar Söyüncü, Norveç maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
A Milli Takımımızın Norveç'i 3-0 yendiği maçta gol atan Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.
Galibiyetlerin devamının geleceğini dile getiren başarılı futbolcu, "Milli Takım'ı çok özlemiştim, güzel bir şekilde gidiyoruz. Yendik ama hatalarımız var, hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun devamı gelecek, şimdi önümüzde Letonya maçı var ve o maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Norveç'in hücum hattından korkmadıklarını söyleyen Söyüncü, "Haaland ve Sörloth hakkında da konuşan Çağlar Söyüncü, Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde verdik" dedi.
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