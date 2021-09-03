Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım kadrosuna dahil oldu

03 Eylül 2021 Cuma, 13:38

Premier Lig ekiplerinde forma giyen futbolcular Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü milli takıma katıldı. İki oyuncu da Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşan Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, İngiltere'de uygulanan kırmızı liste kuralları nedeniyle forma giyememişti.

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunmayan İspanya'da takımla beraber kampa katıldı.