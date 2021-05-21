Çağlayan Adliyesi'nde büyük yoğunluk: 4 bin 800 kişi katılıyor, 200 kişi alınacak
Türkiye genelinde, katiplik alımı için bugün klavye sınavı gerçekleştiriliyor. Sınav noktalarından biri olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda büyük yoğunluk oluştu.
Türkiye genelinde yapılan katiplik alımı için bugün klavye sınavı yapıldı. İstanbul'da sınavlara girenler sabah erken saatte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Toplam 4 bin 800 kişinin katılacağı İcra ve Zabıt Katipliği sınavı için adliyeye gelenler yoğunluk oluşturdu.
Adaylardan icra katipliği için gelenler sabah saatlerinde sınava alınırken zabıt katipliği sınavı için gelenler ise öğlenden sonra alınacak.
Sınavda "f" ve "q" klavye kullanacak olan adaylardan sınav süresi olan 3 dakikada minimum 90 kelime yazmaları isteniyor.
4 bin 800 adayın katıldığı sınavda 200 kişi alınacağı bilgisine ulaşıldı.
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