Çakıcı’ya 'mafya bozuntusu' diyen Kaftancıoğlu’na tehdit!
Eski Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı'nın oğlu Mustafa Bigehan Akıncı, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu tehdit etti. Kaftancıoğlu’nu Çakıcı’ya gösterdiği tepki nedeniyle tehdit eden Akıncı, “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” ifadelerini kullandı. Akıncı'nın 2019 yılında bir kadını öldürmekten, yaşlı bir kadına ise işkence etmekten müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi.
Suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, yayınladığı iki mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu. Söz konusu ifadeleri nedeniyle Çakıcı’ya tepki gösteren Kaftancıoğlu da Mustafa Bigehan Akıncı tarafından tehdit edildi.
Mustafa Bigehan Akıncı
Canan Kaftancıoğlu’nun, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin mafya bozuntularıyla işi olmaz. Mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir” şeklindeki tepkisine yanıt veren Akıncı, “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” diyerek tehdit etti.
Söz konusu tehditlere sessiz kalmayan Canan Kaftancıoğlu ise Akıncı’ya, “Olur ya, ‘Belki de dermatoloji (cildiye) doktorudur’ diyerek araştırmak istedim.. Kim olduğunu gördüm ama ilgilendiğim kısmı cildiye doktoru olmadığı.. Ne demek istemiş acaba?” şeklinde yanıt verdi.
KADIN CİNAYETİNDEN TUTUKLANAN ÇETE LİDERİYMİŞ
Öte yandan Mustafa Bilgehan Akıncı'nın 2009'da işlenen bir kadın cinayetinden tutuklandığı ortaya çıktı. Daha sonra bir düzeltme yayınlayan Kaftancıoğlu, "Hakkındaki tüm haberler kaldırtılmış ama gözden kaçan bir tanesi aşağıda" diyerek Akıncı'nın karıştığı ve tutuklandığı "Gönül Aydınlıyurt" cinayetinin haber metnini paylaştı.
Sabah Gazetesi'ne ait olduğu öğrenilen habere göre Akıncı, Aydınlıyurt'u öldürmesinin yanı sıra yaşlı bir kadını da kaçırıp işkence yaptığı ifade edildi. Habere göre akıncı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaftancıoğlu'nun paylaştığı haber metni şöyle:
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