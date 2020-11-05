Çalımbay: Galatasaray maçını düşünmeden oynadık!

05 Kasım 2020 Perşembe, 23:50

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Karabağ’ı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu. Çalımbay, “Takımımı tebrik ediyorum. İnşallah sakat arkadaşlarımız da iyileşip takıma katıldıktan sonra bambaşka bir takım olacağız” dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, maçta oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü kazandığımız taktirde şansımız devam edecekti. Bunun için bu maçta her şeyimiz ile oynadık. Kesinlikle bir rotasyon düşünmedik. Gözümüzde Galatasaray maçı yoktu. Bizim için önemli olan bu maçtı. Bazı kesimler bu şekilde düşünebilir. Oynamayan arkadaşlarımızın çoğu zaten sakattı. Maçın başından sonuna kadar saha ve oyun üstünlüğü bizimdi. İkinci yarının sonlarına doğru onlar da daha çok pas yaptılar ama bunu bilerek yaptık” dedi.



