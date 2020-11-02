02 Kasım 2020 Pazartesi, 23:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.Çok fazla pozisyon ürettiklerini söyleyen Erol Bulut, kaçan gol fırsatlarını değerlendirirken yedikleri golün de konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

''Bu galibiyeti iki yıl önce kaybettiğimiz kardeşimiz Koray Şener'e armağan ediyoruz. Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik. Bazen kale önünde, son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği oluyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Direkten dönen toplarımız, kaçan pozisyonlarımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

"TAÇTAN İKİ POZİSYONA GİRDİK"

''Bugün taçtan iki pozisyonumuz var. Çalışılmış pozisyonlar. Goller bulabilirdik ama bulamadık. Çalışmaya devam edeceğiz.''