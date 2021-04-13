‘Çalıştığı ASM’ye 11 bin lira kira veren var’

13 Nisan 2021 Salı, 13:04

TTB Aile Hekimliği Kolu, “ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanyada ASM’leri koşullarının iyileştirilmesi için çağrı yapıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da ASM’lerin sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları Cumhuriyet’e anlattı. Kendi çalıştığı ASM üzerinden örnekler veren Kırımlı, “7 birimli bir ASM’de çalışıyorum. 3 doktor, 3 hemşire çalışıyoruz. Doktorların birer odası var, 3 hemşirenin de tek bir odası var. Gelen hastanın kan alması, aşısının yapılması tek bir odada yapılıyor” dedi. Hastalar için bir oda daha yapmaya karar verdiklerini anlatan Kırımlı, ASM’ye ekleyecekleri bu yeni odanın boyasından eşyalarına kadar masrafını cepten karşılamak zorunda olduklarını anlattı. Gelirlerinin maaşları ve cari giderden oluştuğunu aktaran Kırımlı, “Cari giderle çalıştığımız binanın elektriğini, suyunu, çalıştırdığımız personelin maaşını, sigortasını, kıdem tazminatı birikimi gibi şeyleri karşılıyoruz. Bunun yanında yaptığımız yeni odayı, aldığımız koruyucu malzemeyi ve daha pek çok şeyi cebimizden almamız lazım” dedi.

‘GÜNLÜK 80 LİRA'

Sadece eldiven masrafları üzerinden örnek de veren Kırımlı, “Aşı yaparken de hastaya bakarken de kan alırken de eldiven takıyorsunuz. Günde 50 kere eldiven değiştirmeniz gerekiyor. Bunun bize masrafı günlük 80 lira. Ayda 2 bin liraya yakın bir para ödemeniz gerekiyor. Hemşireye, ‘Eldivensiz kan al’ diyebilir misiniz? Yani bunları ödemek zorundayız ve bunları cari gider karşılamıyor” diye konuştu. Bu masrafların yanında çalıştıkları binaya kira ödemek zorunda olduklarını da vurgulayan Kırımlı, “Biz her ay 5 bin lira kira veriyoruz. Burası bağışlanmış bir arsanın üzerine yapılmış bir sağlık ocağı. Bu para sağlık müdürlüğünün döner sermayesine gidiyor. Sokakları gezdiğinizde bir apartman katında ya da caminin altında sağlık ocağı görebilirsiniz. Böyle binaların oranı Türkiye’de yüzde 30 civarında. Bir arkadaşımla konuştum 11 bin lira kira ödüyorlarmış” bilgisini paylaştı. ASM’lerin yapımı ve giderleri konusunda sorumluluk alması gerekenin Sağlık Bakanlığı olduğunu belirten Kırımlı, şehir hastanelerine verilen 16 milyar TL’lik kira ile 16 bin ASM yapılabileceğini de vurguladı.