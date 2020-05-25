Cami boyayan gençler Cumuhuriyet'e konuştu: Parçalanan yapıları bir arada tutmaya çalışıyoruz

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:36

Pandemi sürecinde köy ziyaretleri yaparak birçok yurttaşa yardım malzemesi ulaştıran CHP Karşıyaka gençlik örgütü, bir köy camisinin duvarlarını boyayarak Türkiye gündemine oturmuştu. CHP İzmir, kentteki camilerde gerçekleşen provokasyondan sonra iktidarın ayrıştırıcı diline maruz kalmış, cami hoparlöründe çalınan şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan CHP üyesi Banu Özdemir tutuklanmıştı.

Karşıyaka’daki bir caminin duvarlarını boyayarak Türkiye gündemine oturan CHP Karşıyaka Gençlik Örgütü üyeleri bu kez Arefe gününde evden çıkamayan yurttaşlar adına kabir ziyaretleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet’e konuşan CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır, yaptıkları cami boyama çalışmasının hoparlörden Çav Bella çalınarak gerçekleştirilen provokasyondan 15 gün önce programa alındığını söyledi.

“PARÇALANAN YAPILARI BİR ARADA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İnanır, son zamanlarda meydana gelen ve iktidara ayrıştırıcı dil alanı açan camide provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. “İktidarın oluşturduğu ayrıştırıcı dile karşı biz her zaman Türkiye’de parçalanan yapıları bir arada tutmaya çalışıyoruz” diyen İnanır, sözlerine şöyle devam etti:

“İktidarın inanç üzerinden oluşturduğu bu ayrıştırıcı dile karşı biz birleştirici sevgi dilini kullanmaya çalışıyoruz. İktidarın bize yönelttiği suçlamalara aldırış etmeden halk için sokakta olmaya devam edeceğiz. Parçaladıkları bu yapıları ne olursa olsun birleştirmek zorundayız”

PROGRAM PROVOKASYONDAN 15 GÜN ÖNCE YAPILDI

Pandemi süreci başladığı ilk andan beri köylere yardım getirmeye çalıştıklarını dile getiren Burak İnanır, camiyi boyamak için program yaptıktan 15 gün sonra provokasyonun gerçekleştiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Yaklaşık 2,5 aydır yurttaşlara yardım götürmek için alanlardayız. Sürekli ziyaret gerçekleştirdiğimiz köylerden birinde cami duvarının boyasının döküldüğünü ve kötü durumda olduğunu farkedince programımıza aldık. Biz köy camisine gerekli tadilat için program yaptıktan 15 gün sonra İzmir’deki camilerde provokasyon meydana geldi. Provokasyonlara ve ayrıştırıcı dile rağmen biz gerektiğinde cemevlerine de camilere de destekte bulunacağız.”

KABİR ZİYARETLERİ

CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanırın önderliğinde gençlik kolları üyeleri kabir ziyaretinde bulundu. Pandemi sürecinde evden çıkamayan yurttaşlar adına gerçekleştirdikleri kabir ziyaretine Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç da eşlik etti. Gençler Karşıyaka Spor Kulübü Kurucu Başkanı Zühtü Işıl’ın kabri kabri başında dua edip çiçek bıraktı