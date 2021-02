Çamlı: 2 haftadır vaka sayıları düşmüyor

19 Şubat 2021 Cuma, 07:02

Opr. Dr. Çamlı, vaka oranlarını, “Aralık ayının ilk haftasına göre bakacak olursak, İzmir’de çok ciddi vaka düşüşü oldu. Bu düşüş şubat ayına kadar devam etti. Şu an şubat başına kadar bir plato görmekteyiz. İlk başta hızla başlayan düşüş yok. Aralık ayında günlük yapılan testte her yüz kişiden 37’si pozitif çıkıyordu. Şimdi bu oran yüzde 8 ile 10 arasında değişmekte. Yani her 100 testten 8 veya 10’u pozitif çıkıyor. 2 haftadır plato çiziyor, vaka sayılarında düşüş yok.” sözleriyle değerlendirdi.

Vaka düşüşünün yoğun bakım ünitelerinde de azalmalara neden olduğunu dile getiren Çamlı, “Vaka sayıları çok ciddi azalmasına rağmen, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının düşmesine rağmen pandemi geçmiş değil. Hâlâ hastaneye yatan vakalar var. Üstelik mutasyon sorunu var. Vaka sayılarının düşmüş olması pandeminin bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Aşı enfeksiyondan yüzde yüz korumuyor. Ancak, ağır hasta olma ve ölümle sonuçlanacak vakalara gitmekten yüzde yüze yakın koruyor. Yoksa aşılı iken hasta olabilme ve virüsü başkalarına bulaştırabilme durumu söz konusu. Çok katı kurallara devam etmeli ve önlemleri artırmalıyız” diye konuştu.

Çamlı ayrıca, son dönemde yapılan test sayısında ciddi bir azalma olduğunu, daha önce İzmir’de 15 bin test yapılırken, şimdi 3 bine yakın test yapıldığını, bunun nedeninin vatandaşın test yaptırmak için gitmemesine bağlı olabileceğini açıkladı.