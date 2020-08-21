Çanakkale’de 65 yaş üstü yurttaşlara kısıtlama
Çanakkale’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.
Bu yurttaşların alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabileceklerinin belirtildiği karara göre, aynı kapsamdaki yurttaşların düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasaklandı.
Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23:30’da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.
Video Haberler
- Darbedilen köylülerin avukatı: Ezerek başarıya ulaştı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkışla karşılandı
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu