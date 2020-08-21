Çanakkale’de 65 yaş üstü yurttaşlara kısıtlama

Çanakkale’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 21:54
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.

Bu yurttaşların  alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabileceklerinin belirtildiği karara göre, aynı kapsamdaki yurttaşların  düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasaklandı.

Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23:30’da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.


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