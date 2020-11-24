Çanakkale'de 7 köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köyleri, saptanan koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanarak, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarında artış görülen Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde alınması gereken tedbirleri görüştü.
Kurul, Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde saptanan koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla, 24 Kasım tarihinden itibaren 14 gün süreyle sözkonusu köyleri karantinaya aldı. Bu kapsamda 7 köye giriş ve çıkışlar bazı istisnalar dışında yasaklandı.
İŞYERLERİ KAPATILDI
Kısıtlama getirilen köylerde, ibadethanelerde Covid-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesi geçici olarak ertelendi. Cenaze defin işlemlerinin mümkün olduğunca kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi kararlaştırıldı. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Köyde yaşayan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarılması kararı alınırken, kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklandı. Köy minibüsleri, işçi servisleri gibi her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş çıkışı geçici bir süreliğine kısıtlandı.
Karantinaya alınan köylerde yaşayanların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Birimince karşılanacağı açıklandı.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası kesileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.
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