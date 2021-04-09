Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı

Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

AA
09 Nisan 2021 Cuma, 08:02
Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı
Abone Ol google-news

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler