Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı
Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Coşkun Sabah'ın yeni işi belli oldu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması