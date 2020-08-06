Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA
06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:16
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Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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