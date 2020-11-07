Çanakkale'de sahte içki can aldı: 2 kişi yaşamını yitirdi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.
Biga ilçesinde yaşayan Levent Arslan (45) ve Adnan Emre (51), 3 Kasım akşamı birlikte ev yapımı içki içti. Sabah uyandıklarında görme sorunu yaşayan Arslan ve Emre, yakınların tarafından Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Adnan Emre Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne Levent Arslan ise Aydın'a sevk edildi. Adnan Emre 4 Kasım günü, Levent Arslan ise bugün yaşamını yitirdi.
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