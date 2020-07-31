Çanakkale'deki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

31 Temmuz 2020 Cuma, 08:56

Yenice ilçesinin Kızıldam köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 14.04'te çıkan yangına havadan 1 uçak, 6 helikopter, 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, 19 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.