Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

07 Temmuz 2020 Salı, 07:19

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple dün saat 14.50'de başlayan orman yangını sabaha dek sürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gece boyu sahada dolaşarak koordine ettiği yangına hava müdahalesi, havanın kararmasıyla birlikte sona ermişti. Bu sabah, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan amfibik uçak ve helikopterler ile yangına müdahale başladı. Yangına karadan da çok sayıda arazöz, dozer ve işçi ile müdahale edilirken, sabaha karşı hafif ve kısa süreli yağmur yağdı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu’da yaşanan yangınla ilgili açıklama yaparak, “2 uçak 20 helikopter 118 arazöz 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz" dedi.



Bakan Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, "Öncelikle ben tüm orman teşkilatı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görünen o ki gece de bu mücadelemize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor ancak rüzgârın tabii ki çok yüksek seviyelerde olması yangını belli noktalarda kontrol altına almamıza olanak vermiyor. Yangın benim beklediğimden daha iyi durumda, öyle söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullar işimizi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir" dedi.

Bakan Pekdemirli, şu ana kadar yerleşim alanlarına bir tehdit olmadığını kaydederek "Rüzgar yönü değişmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili de şu an sıkıntı gözükmüyor ama eğer gerekli görülürse bu köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız. Şu anda bir problem yok. İlerleyen saatlerde yangının seyriyle ilgili açıklamamız olacaktır" dedi.

Kumköy'de de etkili olan orman yangını köyde panik yarattı. Köyün girişine kadar yayılan yangında binlerce dekar ekili buğday tarlası hasar görürken, alevlerin bazı ahırlara ve evlere sıçraması nedeniyle köylüler yüksek bölgeler kaçtı.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER

Yangının gece de devam ettiği ve rüzgar nedeniyle dumanın etkili olduğu Kumköy ve Yolova köylerindeki vatandaşlar, Eceabat Kaymakamlığı tarafından otobüslerle Eceabat ilçesindeki öğrenci yurtlarına taşındı. Jandarma ekiplerinin tek tek evleri dolaşarak uyardığı köylülerden bazıları otobüslerle ilçe merkezindeki yurtlara giderken bazıları ise hayvanları bulunduğunu bu şekilde bırakamayacaklarını balerterek yüksek kesimlere çıkarak, geceyi burada geçirdi.

'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Geceyi dışarıda geçiren Kumköy sakinlerinden Hakkı Şinay da büyük bir afet yaşadıklarını belirterek binlerce dekar ekili buğday arazilerinin yandığını söyledi. Yangını gördüğü gibi müdahale ettiğini ifade eden Şinay, "Ben kepçe operatörüyüm. Yangını gördüğüm gibi müdahale etmek için kepçem ile gittim ama çok rüzgar vardı. Müdahale edemedik. Bütün köyün ekili buğday arazisi biçilmemişti ve yangında yandı. Çok fazla tarla yandı. Zararımız büyük." diye konuştu.

HAYVANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Kumköy'de ahırı alev alan Ümmühan Özen, "Alevler birden geldi ve ahırımızda 500 balya samanımız yandı. Hayvanlarımızı ve canımızı son anda kurtardık." dedi. Bu arada bazı köylülerin, yangın tehditi nedeniyle gece boyunca tarlalarını hasat etmeye başladıkları görüldü. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere Köyü'nde öğlen saatlerinde başlayan yangın, Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Havanın kararmasının ardından yangını söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Yangının yaklaştığı Kumköy'de rüzgarın da etkisiyle alevler tarla ve ahırlara sıçradı. Yangında can kaybı olmazken hasat edilmeyi bekleyen binlerce ekili buğday yanarak zarar gördü.

HATIRA ORMANI DA KÜL OLDU



Yangında yüzlerce hektar orman alanı kül oldu. Yalova köyü yakınında oluşturulan Türk Telekom'un 10. Yıl Hatıra Ormanı da alevlerden nasibini aldı. Hatıra ormanı kül oldu.



