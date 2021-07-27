CANLI | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada, Covid-19 önlemleri nedeniyle seyirci bulunmuyor.
CANLI SKOR | Türkiye 8-8 İtalya (İkinci set)
Set Skoru: Türkiye 0-1 İtalya (22-25)
Millilerimiz, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, İtalya ile son olarak FIVB Uluslar Ligi'nde karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti.
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