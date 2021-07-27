27 Temmuz 2021 Salı, 10:25

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada, Covid-19 önlemleri nedeniyle seyirci bulunmuyor.

CANLI SKOR | Türkiye 8-8 İtalya (İkinci set)

Set Skoru: Türkiye 0-1 İtalya (22-25)

Millilerimiz, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, İtalya ile son olarak FIVB Uluslar Ligi'nde karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti.











