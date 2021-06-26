CANLI | Cumhuriyet, Fenerbahçe başkanlık seçimini takip ediyor
Fenerbahçe'de üyeler, başkan Ali Koç'un tek aday olduğu seçimli olağan genel kurulda sandık başına gidiyor.
Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü, sabah 10.00'da başladı. Dün yapılan konuşmalar ve yönetim yetkileri ile ilgili oylamaların ardından üyeler, bugün sandık başına gidiyor.
Sarı-lacivertli kulüpte başkan Ali Koç, tek aday konumunda. Bir diğer aday olan Eyüp Yeşilyurt, adaylığı için imza veren üyelerin bir kısmının aidatlarını ödememiş olduklarının ortaya çıkması nedeniyle adaylıktan çekilmek durumunda kalmıştı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oy verme işlemi, saatler 10.00'u gösterdiğinde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün anonsu ile başladı. 29 bin oy hakkına sahip üyenin bulunduğu kulüpte bugün, oy kullanmaya 3 ila 4 bin üyenin geleceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz gün, stadyumda 2631 üyenin bulunduğu açıklanmıştı.
Stadyuma gelen üyeler, oy kullanma işlemi sonrasında 3 Temmuz sürecine dair görsellerin bulunduğu "Fener Yolu" alanına geçiyor. Tünel şeklinde dizayn edilen bu alanda süreç boyunca atılan gazete manşetleri, hapis cezası alan FETÖ mensuplarının isimleri ve 2010-11 sezonunun şampiyonluk kupası yer alıyor.
Oy kullanma işlemi, saatler 17.00'yi gösterdiğinde sona erecek ve sayım işlemine geçilecek.
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