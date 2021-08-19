CANLI | Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı başladı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya ekibi HJK Helsinki’yi sahasında ağırlıyor.
FB 0-0 HJK
CANLI
1' Mücadele başladı.
7' Fenerbahçe topla oynayan taraf!
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc.
HELSİNKİ: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Saksela, Jair, Sparv, Riku Riski, Hostikka, Valencic, Roope Riski
21.45’de başlayacak maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Karşılaşma TV8’den yayınlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.
PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.
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