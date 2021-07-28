CANLI | Galatasaray - PSV Eindhoven maçı kaç kaç, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ikinci maçında PSV Eindhoven'ı ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:45
CANLI | Galatasaray - PSV Eindhoven maçı kaç kaç, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 21.00'de başlayacak. Spor Smart'tan yayınlanacak olan maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. 

GALATASARAY, MUCİZENİN PEŞİNDE

Hollanda’da oynanan ilk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, tur atlayabilmek için 5 farklı galibiyet almak zorunda. UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda deplasman golü kuralı kalkığı için Galatasaray’ın 90 dakika sonunda maçı 4 farklı kazanması halinde karşılaşma uzatmaya gidecek.

Galatasaray, PSV Eindhoven'ı eleyemezse yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi play-off turuna kalması halinde İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşecek. 

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Jesse Sekidika, Aytaç, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed.

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.



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