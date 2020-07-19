CANLI - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi soluk soluğa
Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde Vodafone'da karşı karşıya.
Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde Vodafone'da karşı karşıya geliyor.
İLk düdük sonrası iki ekip de birbirini yokladı. Beşiktaş, Lens ile atak başlatıyor, Fenerbahçe ise Muric'i topla buluşturmak istiyor.
7. dakikada Deniz'in şutu kaleci Ersin'den döndü.
STAT: Vodafone
HAKEM: Halil Umut Meler
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner,Elneny, Atiba, Boateng, Boyd, Lens, Burak.
FENERBAHÇE: A ltay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Emre, Ferdi, Deniz, Muric.
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