CANLI - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi soluk soluğa

19 Temmuz 2020 Pazar, 20:04

Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde Vodafone'da karşı karşıya geliyor.

İLk düdük sonrası iki ekip de birbirini yokladı. Beşiktaş, Lens ile atak başlatıyor, Fenerbahçe ise Muric'i topla buluşturmak istiyor.

7. dakikada Deniz'in şutu kaleci Ersin'den döndü.

STAT: Vodafone

HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner,Elneny, Atiba, Boateng, Boyd, Lens, Burak.

FENERBAHÇE: A ltay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Emre, Ferdi, Deniz, Muric.



