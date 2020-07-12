CANLI- Fenerbahçe - Sivasspor maçında gol var

CANLI- Fenerbahçe - Sivasspor maçında gol var

DHA
12 Temmuz 2020 Pazar, 21:04
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Süper Lig’in 32’nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile mücadele ediyor.

Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz üstlendi.

Maç tempolu başlarken 9. dakikada Ozan, Emre'yi ceza alanında yere düşürdü. VAR kontrolü sonrası verilen penaltıyı Kone gole çevirdi ve Demir Grup Sivasspor'u öne geçirdi.

14. dakikada Hakan'ın ortasına Kone vuramadı.


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