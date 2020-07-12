CANLI- Fenerbahçe - Sivasspor maçında gol var
CANLI- Fenerbahçe - Sivasspor maçında gol var
Süper Lig’in 32’nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile mücadele ediyor.
Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz üstlendi.
Maç tempolu başlarken 9. dakikada Ozan, Emre'yi ceza alanında yere düşürdü. VAR kontrolü sonrası verilen penaltıyı Kone gole çevirdi ve Demir Grup Sivasspor'u öne geçirdi.
14. dakikada Hakan'ın ortasına Kone vuramadı.
Video Haberler
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli
- Polisleri görünce: Bende koronavirüs var, yaklaşmayın!