CANLI| Galatasaray'da yıldız futbolcu 11'de yok
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Ankaragücü'ne konuk oluyor. İki takım da 11'leri belli oldu.
Saat 19.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etobo, Gedson, Emre Kılınç, Arda, Mustafa Muhammed
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Christian Luyindama 11'de yer almadı.
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Alper Potuk, Geraldo, Lobjanidze, Börven
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