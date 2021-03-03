Canlı| Kadıköy'de gol sesi!

03 Mart 2021 Çarşamba, 23:55

Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Antalyaspor'u ağırlıyor. 19.00'da başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe'de Samatta ve Novak 11'de!

FB 0-0 ANT

7' Sarı kart! Topa elle müdahalede bulunan Fenerbahçeli Szalai sarı kart gördü.

12' GOL! Fenerbahçe'de Tisserand savunmadan çıkarken topu Antalyasporlu Fredy'e verdi Fredy de çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kurdiashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Eren, Gökdeniz