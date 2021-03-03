Canlı| Kadıköy'de muhteşem gol

03 Mart 2021 Çarşamba, 23:55

Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Antalyaspor'u ağırlıyor. 19.00'da başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

FB 1-1 ANT

7' Sarı kart! Topa elle müdahalede bulunan Fenerbahçeli Szalai sarı kart gördü.

12' GOL! Fenerbahçe'de Tisserand savunmadan çıkarken topu Antalyasporlu Fredy'e verdi Fredy de çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

21' Sarı kart! Fredy sarı kart gördü.

33' Sarı kart! Amilton, Szalai ile girdiği ikili mücadelenin sonunda yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk Amilton'a kendisini aldatmaya yönelik hareketinden ötürü sarı kart gösterdi.

38' Sarı kart! Antalyaspor kaptanı Veysel Sarı sarı kart gördü.

41' NET FIRSAT! Szalai çıkardı! Nuri Şahin serbest vuruştan ortaladı Altay ve Tisserand çarpıştı. Kaleye yönelen topu Attila Szalai çıkardı!

44' MESUT KAÇIRDI! Antalyaspor savunmasının hatası sonucunda ceza sahası yayında topla buluşan Mesut sol ayağı ile düzgün vurdu, top direk dibinden dışarı çıktı.

45' Fenerbahçe'de ikinci yarı Ozan Tufan'ın yerine Valencia oyuna dahil oldu.

60' Sarı Kart! Fenerbahçe Mesut ile atağa çıkarken Antalyaspor'un stoperi Naldo faul yaptı. Naldo sarı kart gördü.

65' Mesut Özil sakatlandı devam edemeyecek.

66' Fenerbahçe'de Novak ve Mesut çıktı Cisse ve İrfan Can girdi.

68' Antalyaspor'da Fredy çıktı Doğukan girdi.

75' NET FIRSAT! Sosa kesti, Samatta kafayı vurdu top kalecide kaldı.

77' Naldo çıktı Orgill girdi.

78' Osayi-Samuel çıktı Ferdi Kadıoğlu girdi.

83' GOL! Valencia art arda çalımlarla içeri girdi uzak köşeye çok düzgün vurdu. 1-1

87' DİREK! İrfan kesti Thiam vurdu direkten döndü.

Ersun Yanal Süper Lig kariyerinde 500. maçına çıktı.

Attila Szalai Fenerbahçe kariyerinin ilk sarı kartını gördü.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kurdiashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Eren, Gökdeniz