Canlı| Kasımpaşa Trabzonspor maçında peş peşe goller
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Trabzonspor ile Kasımpaşa İstanbul'da karşılaşıyor. İkinci yarı oynanıyor.
16.00'da başlayan mücadele Bein Sports 1 naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
KSP 1-2 TS
24' GOL! Brecka'dan topu kapan Djaniny, ceza sahasına sokulup sağ çaprazdan uzak köşe düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Trabzonspor Djaniny'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti!
33' Kasımpaşalı Florent yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Mücadeledeki ilk kart.
37' Penaltı! Yusuf sağ kanattan hızla geldi içeri çevirdiği topa Trabzonsporlu Berat elle müdahale etti, hakem penaltıyı verdi.
39' GOL! Yusuf Erdoğan penaltıdan skoru eşitledi. 1-1
60' Ekuban karşı karşıya çok net pozisyonda Ertuğrul'a takıldı.
62' DİREK! Trabzonspor kornerde gole çok yaklaştı Nwakeame direğe takıldı.
63' Serkan Asan yerini Yunus Mallı'ya bıraktı. İlk değişiklik.
69' MUTLAK FIRSAT! Djaniny sol çaprazdan iyi geldi karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. Dışarıya vurdu.
70' Kasımpaşa'da ilk değişiklik: Drinkwater çıkıyor Koomson oyunda.
73' GOL! Trabzonspor Djaniny vurdu Kasıpaşa savunması çizgiden çıkardı dönen topu Bakasetas tamamladı.
78' Djaniny zaman geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
83' Trabzonspor'da Djaniny yerine Baker oyuna dahil oldu.
86' Kasımpaşa'da Varga ve Hjradinovic yerlerini, Anıl Koç'a ve Furkan'a bıraktılar.
89' Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Benik Afobe girdi, Ekuban ve Nwakaeme çıktı.
90' Mücadeleye kayıp zaman olarak 4 dakika ilave edildi
Kasımpaşa maça hızlı başlayan taraf oldu. İstanbul ekibi rakip kaleye 10 dakikada 3 şut attı.
Trabzonspor topla daha çok oynayan taraf.
Kasımpaşa ilk penaltı golünü bu maçta kaydetti.
Bakasetas Kasımpaşa'ya karşı oynadığı 5 maçta 4 gol kaydetti.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir Parmak, Bakasetas, Nwakeame, Ekuban, Djaniny
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga
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