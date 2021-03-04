Canlı| Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 14:09
Canlı| Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya
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Trabzonspor ile Kasımpaşa İstanbul'da karşılaşıyor.

16.00'da başlayan mücadele Bein Sports 1 naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

KSP 0-0 TS

Kasımpaşa maça hızlı başlayan taraf oldu. İstanbul ekibi rakip kaleye 10 dakikada 3 şut attı.  

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir Parmak, Bakasetas, Nwakeame, Ekuban, Djaniny

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga


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