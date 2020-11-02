Cardi B'den Kendall Jenner'a, Justin Bieber'dan The Weeknd'e ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri
Bu yıl Cadılar Bayramı kutlamaları Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçse de yine pek çok ünlü sosyal medya hesaplarını kullanarak kendileri için hazırladıkları kostümleri sergiledi.
Cardi B & Offset
Daily Mail'in haberine göre en dikkat çeken kostümlerden biri kısa süre önce Instagram hesabında yanlışlıkla paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen ABD’li rapçi Cardi B ve eşi Offset’inki oldu. Cardi B, Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen karakterlerinden Scarlet Witch’in kostümü giyerken, eşi Offset de Jim Carrey’nin performansıyla özdeşleşen Maske kılığındaydı.
Öte yandan 40. doğum günü için verdiği parti "duyarsız" davranmakla suçlanan Kim Kardashian ve kardeşi Kendall Jenner da dikkat çeken kostümlerle hayranlarının karşısına çıktı.
Page Six'in haberine göre Cadılar Bayramı kutlamalarını doğum günüyle birlikte yapan Jenner’ın partisine Justin Bieber, The Weeknd, Winnie Harlow gibi isimler de katıldı.
Partide Jenner’ın pasta üflediği sırada arkada görülen Bieber’ın kovboy kostümü içinde olduğu görülüyor.
Jaden Smith’in de maskeyle görüldüğü partiyi internet üzerinden izleyenler de vardı ve bunlardan biri de "Tenet" filminin yıldızı John David Washington’ındı.
Bununla birlikte Screen Rant'in haberine göre "Stranger Things" dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown da paylaştığı bir videoda sevilen dizinin eski bir bölümüne atıfla "hayalet" kılığına girdiği Cadılar Bayramı kostümünü paylaştı.
Ghost. Halloween. pic.twitter.com/8qv3nJisNF— Stranger Things (@Stranger_Things) October 31, 2020
Ayrıca NBA’in resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda şampiyon takım Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Michael Jackson kostümü içinde görülüyor.
HAPPY #HALLOWEEN pic.twitter.com/AZWzTfXPFa— NBA (@NBA) October 31, 2020
Kaynak: Independent Türkçe
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