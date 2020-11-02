Cardi B'den Kendall Jenner'a, Justin Bieber'dan The Weeknd'e ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri

02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:43

Cardi B & Offset

Daily Mail'in haberine göre en dikkat çeken kostümlerden biri kısa süre önce Instagram hesabında yanlışlıkla paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen ABD’li rapçi Cardi B ve eşi Offset’inki oldu. Cardi B, Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen karakterlerinden Scarlet Witch’in kostümü giyerken, eşi Offset de Jim Carrey’nin performansıyla özdeşleşen Maske kılığındaydı.

Öte yandan 40. doğum günü için verdiği parti "duyarsız" davranmakla suçlanan Kim Kardashian ve kardeşi Kendall Jenner da dikkat çeken kostümlerle hayranlarının karşısına çıktı.

Page Six'in haberine göre Cadılar Bayramı kutlamalarını doğum günüyle birlikte yapan Jenner’ın partisine Justin Bieber, The Weeknd, Winnie Harlow gibi isimler de katıldı.

Partide Jenner’ın pasta üflediği sırada arkada görülen Bieber’ın kovboy kostümü içinde olduğu görülüyor.

Jaden Smith’in de maskeyle görüldüğü partiyi internet üzerinden izleyenler de vardı ve bunlardan biri de "Tenet" filminin yıldızı John David Washington’ındı.

Bununla birlikte Screen Rant'in haberine göre "Stranger Things" dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown da paylaştığı bir videoda sevilen dizinin eski bir bölümüne atıfla "hayalet" kılığına girdiği Cadılar Bayramı kostümünü paylaştı.

Ayrıca NBA’in resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda şampiyon takım Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Michael Jackson kostümü içinde görülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe