Çarpıcı iddia! 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:41

İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 45'nin altına indiğini ifade ederek, pandemi sürecine rağmen MHP ile kaybedebileceğini dile getirdi.İbrahim Uslu, "MHP yanında olmasına rağmen Sayın Erdoğan'ın oyu 45'in altına inmişti. 50'yi rahat rahat geçemiyor. Pandemi sürecine rağmen. MHP ile birlikte bile kaybedebileceğini biliyor." dedi.

TERS DÜŞTÜKLERİ KONU

Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform açıklamalarının gerçekte bir reform olmadığını ve hukuk konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile ters düşüldüğünü belirten Uslu, başından beri reform yapılacağına inanmadığını kaydetti.

"KOPUŞ ÇOKTAN YAŞANDI"

Uslu, "Şimdi MHP yanında olmasına rağmen Sayın Erdoğan'ın oyu 45'in altına inmişti. 50'yi rahat rahat geçemiyor. Pandemi sürecine rağmen. MHP ile birlikte bile kaybedebileceğini biliyor. Kürtler ile AK Parti arasında bir kopuş yaşanacağını sanmıyorum zaten o kopuş çoktan yaşandı. Kobani, kayyumlar, Demirtaş'ın tutuklanması vb. Buna rağmen Kürt seçmenin yüzde 20'si hala oy vermeye devam ediyor." dedi.

"İYİ PARTİ HARİÇ..."

Uslu konuşmasına şu şekilde devam etti; "Muhalefetteki partiler gözle görülür bir cazibe yaratmadı henüz İYİ Parti hariç. Yalnız bu partilerin bir araya gelme olasılığı seçmeni heyecanlandırıyor. Şimdi muhalefet seçmeni artık muhalefet kazanacak AK Parti kaybedecek diyor. Şimdi seçmenlerin seçenekleri var partiler açısından, daha önce yoktu. Bu AK Parti açısından bir tehdit. Tabi AK Parti'de halihazırda kalan seçmenlerin demokratik talepleri diğer seçmenlerin talepleri kadar değil."

Kaynak: Karar Gazetesi