çArşı 'sömürüye' karşı

17 Kasım 2020 Salı, 10:41

çArşı, emek sömürüsüne de karşı. Toplumsal olaylardaki duyarlılığı ile bilinen Beşiktaş taraftar topluluğu çArşı'dan "madenciyle yürüyorum" hareketine destek geldi.

çArşı grubu, resmi Twitter hesabından, yaptığı açıklamada, "Bu hak; her türlü tehlikeyi göze almanın sadece kömürün karanlığında değil, üstümüze çöken binaların hafriyat yığını içinde can kurtarmaya koşanların ana sütü gibi hakkıdır. İçinde vicdanında insanlığın madeni kalmış olanlara duyurulur" denildi.