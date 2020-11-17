çArşı 'sömürüye' karşı

Toplumsal olaylardaki duyarlılığı ile bilinen Beşiktaş taraftar topluluğu çArşı'dan "madenciyle yürüyorum" hareketine destek geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 10:41
çArşı 'sömürüye' karşı
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çArşı, emek sömürüsüne de karşı. Toplumsal olaylardaki duyarlılığı ile bilinen Beşiktaş taraftar topluluğu çArşı'dan "madenciyle yürüyorum" hareketine destek geldi.

çArşı grubu, resmi Twitter hesabından, yaptığı açıklamada, "Bu hak; her türlü tehlikeyi göze almanın sadece kömürün karanlığında değil, üstümüze çöken binaların  hafriyat yığını içinde can kurtarmaya koşanların ana sütü gibi hakkıdır. İçinde vicdanında insanlığın madeni kalmış olanlara duyurulur" denildi.


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