çArşı 'sömürüye' karşı
Toplumsal olaylardaki duyarlılığı ile bilinen Beşiktaş taraftar topluluğu çArşı'dan "madenciyle yürüyorum" hareketine destek geldi.
çArşı, emek sömürüsüne de karşı. Toplumsal olaylardaki duyarlılığı ile bilinen Beşiktaş taraftar topluluğu çArşı'dan "madenciyle yürüyorum" hareketine destek geldi.
çArşı grubu, resmi Twitter hesabından, yaptığı açıklamada, "Bu hak; her türlü tehlikeyi göze almanın sadece kömürün karanlığında değil, üstümüze çöken binaların hafriyat yığını içinde can kurtarmaya koşanların ana sütü gibi hakkıdır. İçinde vicdanında insanlığın madeni kalmış olanlara duyurulur" denildi.
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