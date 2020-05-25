'Çav Bella' davasında akıl almaz karar: Paylaşımın tek tweet'e sığmaması 'kasıt' sayıldı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:41

İzmir’de cami hoparlörlerinden çalınan Çav Belle marşını sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özdemir emniyet ve mahkemedeki ifadelerinde olayı haber siteleri ve çok sayıda sosyal medya paylaşımında gördüğünü, partisine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik ağır sözlerin yer aldığını söyledi.

Partisine ve Soyer’e yapılanlara dikkat çekmek için kendisinin de paylaşımda bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, Twitter’daki 280 karakterlik kısıtlama nedeniyle paylaşımları arka arkaya koyarak gerçekleştirdiğini açıkladı. Özdemir bu paylaşımlarının ardından kendisinin tehdit edildiğini ve ağır hakaretlere maruz kaldığını vurguladı ve "Bugüne kadar dini değerlere olumsuz yorum yapmış insan değilim" dedi.

KARAKTER KISITINA 'KASIT VAR' DEĞERLENDİRMESİ

İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi Özdemir’in savunmasını aldıktan sonra Twitter’daki karakter kısıtı nedeniyle ardı ardına yaptığı 4 paylaşımı, "Ezan yerine yabancı bir şarkının çalınması anını sosyal medya hesabı üzerinden 4 kez paylaştı, bu anlamda kastının yoğunluğu var" diye değerlendirdi.

SUÇLAMANIN HÜKMÜ DEĞİŞTİ

Mahkeme, Özdemir hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin üçüncü fırkasında başlatılan soruşturmayı kanunun 216’ıncı maddesinin birinci fırkası üzerinden değerlendirdi ve tutuklanmasına karar verdi.

Eğer mahkeme üçüncü fıkra üzerinden değerlendirmede bulunsaydı, Özdemir’e isnat edilen suçlama 6 ay ila 1 yıl arası hapis olacaktı ancak mahkeme olayı üst sınıra taşıyarak Özdemir hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası üzerinden hüküm kurdu. 1 yılın altındaki suçlarda tutuklamaya gerek kalmıyordu. Mahkemenin suçlama hükmünü değiştirmesiyle Özdemir tutuklanmış oldu.

‘MİZANSENE DÖNÜŞTÜ’

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ tutukluluk kararına itiraz etti ve mahkemeye dilekçesini sundu. Dilekçe’nin 27 Mayıs Çarşamba günü değerlendirilmesi bekleniyor. Karadağ dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Dini değerleri alenen aşağılamak’ suçunu işlediği gerekçesi ile soruşturma başlatıldığını duyurmuştur. Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesinde düzenlenen bu suçun yaptırımı 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olup; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. Maddesinin son fıkrası gereği, isnat edilen suçun cezasının üst sınırının müvekkilimin tutuklanması için yeterli olmadığını fark eden soruşturma makamı, isnadını değiştirerek soruşturmayı TCK 216/1 maddesine çevirmiş ve böylelikle suçun üst sınırı 3 yıl hapis cezasına çıkarılmıştır. Aslında müvekkilimin tutuklanmasına işte tam da bu anda karar verilmiş sonrası mizansene dönüşmüştür."

‘HUKUKÇULARIN KEMİKLERİ SIZLADI’

"21 Mayıs 2020 günü saat: 17:00 sıralarında 4 farklı camiden ‘Çav bella’ isimli şarkının çalındığını ulusal ve yerel basında yapılan haberler ve paylaşılan videolardan öğrenen müvekkilim, olay basına yansıdıktan 2 saat sonra bu görüntüleri hiçbir yorum yapmadan kendi sosyal medyasında paylaşarak üzerine atılı suçu nasıl işleyebilmiştir? Müvekkilimin bu eylemi ile suç işlediğini iddia eden hukukçuların, Ceza Hukuku hocaları hayatta ise utanmış, hayatta değilse kemikleri sızlamış olmalıdır."