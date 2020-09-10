Cavit Çağlar: Kanalın muhalif olacağını nereden biliyorlarmış?

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:01

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'la konuştuklarını aktardı.

Işık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Az önce Cavit Çaglar'la Olay Tv hakkında konuştum, "Gelen iş taleplerini karşılayamadığım için önce benim değil dedim. Ticaret gazetesine bak %100 benim, Ekrem İmamoğlu ile filan ne alakası var? Kanalın muhalif olacağını nerden biliyorlarmış? Yakınsam Tayyip Erdoğan'a yakınım ben, onu beğenen biriyim ama AK Partili değilim. Gelen arkadaşlar kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak haberciliklerini ekrana taşıtacak. Yandaşlığa da muhalifliğe de ihtiyacım yok. Devletle hiçbir ticaretim yok. TMSF'ye varolan borcumun 2 katını ödedim. Medyada yeni değilim 30 senedir bu işi yapıyorum. Olay gazetesi bugün tüm gazetelerden çok satıyor. Televizyonu NTV'nin ilk zamanları gibi olacak. Bu kanal ticari olarak da zarar etmeyecek" dedi.