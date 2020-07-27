Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: Herkes saygı duyacak!

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya için kullandığı 'ortak ev' sözlerine "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" diyerek karşılık verdi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Yunanistan'ın yas ilen ederek, bayrağını yarıya indirme kararını da sert sözlerle eleştirdi. Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Biz nasıl 1453'ten bu yana koruduysak yine koruyacağız. Bayrak yakma vs. böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Onlar kendine yakışanı yapıyor. Bizim aldığımız karara herkesin saygı duyması gerekiyor" dedi.

"EGEMENLİK MESELESİ OLDUĞUNU KABUL ETTİLER"

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Ayasofya dünya kültür miras listesinde. Bu özelliğinin korunması yönündeki düşünce ve tavsiyeleri saygı ile karşılıyoruz. Esasen biz de Ayasofya Camii’nin bu özelliklerinin korunmasını istiyoruz. UNESCO ile diyalog içerisindeyiz. Namaz sırasında ikonalar perdelenebilir. Namaz saatleri dışında açık olacak. Her farklı inanç sahibi gelip ziyaret edebilecek.

İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler."